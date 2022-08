Tyler Perry demonstrou o imenso orgulho que sente de Meghan Markle, de quem é grande amigo.

Este aproveitou o 41.º aniversário da duquesa de Sussex para lhe deixar uma mensagem bastante elogiosa nas redes sociais.

“Estive na fila da frente a assistir à tua vida nos últimos anos”, escreveu no Instagram. “Vi-te a aguentar coisas que teriam destruído outras pessoas”, argumenta.

“Estou incrivelmente orgulhoso de te ver o quão felizes tu, o teu marido, e os teus filhos estão agora. Enche-me de alegria dizer feliz aniversário, princesa Meghan”, completou.

Perry ter-se-á referido ao escrutínio de que a mulher do príncipe Harry foi alvo logo no início do seu casamento. Na entrevista que deu a Oprah Winfrey no ano passado, a ex-atriz revelou que teve problemas a nível de saúde mental.

Tal terá motivado a mudança da família para os Estados Unidos.

