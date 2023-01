Georgina Rodríguez não quis faltar à estreia oficial de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr e marcou presença no Sharjah Stadium. Foi lá que viu a equipa do companheiro vencer o Al Ettifaq por uma bola a zero, mas não o fez de qualquer forma.

A modelo argentina optou por vestir uma camisola do novo emblema do companheiro, embora ao contrário. Ao peito, envergou orgulhosamente o número 7 e o nome de Ronaldo.

Nas imagens, partilhadas pela própria nas redes sociais, Gio surge, num primeiro momento, dentro de uma limousine com dois amigos. De seguida, mostrou-se no interior do estádio, ao lado de Cristianinho.

Confira na galeria as stories partilhadas por Georgina Rodríguez no Instagram.