A nove dias das eleições presidenciais, tomou conta das redes sociais, esta sexta-feira, o movimento #vermelhoembelém - que surgiu depois de André Ventura criticar a cor do batom de Marisa Matias.

Várias personalidades surgiram com os lábios pintados em modo de protesto contra o deputado do Chega e Rita Ferro Rodrigues mostrou-se orgulhosa por ver caras conhecidas a aderirem. Por outro lado, espera que este seja um movimento ideológico e não uma "tendência" das redes sociais.

"Desabafo: Quero muito que não seja só uma trend [tendência] porque me sinto tão feliz e emocionada - no meio desta porra toda - de ver tanta gente boa, mulheres e homens, unidas/os contra o sexismo, machismo e contra as forças antidemocráticas. Pessoas boas de esquerda e de direita, pessoas boas que entendem qual o menor denominador comum que as une - os valores humanistas, igualitários, democratas", escreveu numa publicação na sua página de Instagram.

"Há alturas em que te sentes num grupo a pregar no deserto e outras alturas, como agora, em que sentes que o deserto ganhou as cores da igualdade. É tão avassalador e comovente... como assustador. Que não seja só uma trend. Comecemos por votar nas forças democráticas - há muitas - e depois continuemos juntas e juntos pela igualdade. Por favor. Não se esqueçam deste compromisso", frisou.

