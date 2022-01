Depois de Ricardo Martins Pereira ter partilhado publicamente estar infetado com Covid-19, 'A Pipoca Mais Doce' reagiu com o humor ao facto de estar afastada dos filhos, que se encontram em isolamento com o pai.

"Ponto da situação: Crianças confinadas com seu pai covidado e aguardando resultado de testes PCR para saber se também estão cubicho; Mãe a recuperar de uma qualquer virose/intoxicação alimentar que lhe deu feiamente a volta ao estômago por uns dias; Mãe sem cóbides, porque já fez cerca de 893 testes, de todas as variedades disponíveis no mercado; Mãe com muitas saudades de seus pequenos koalas; Ainda assim, mãe (moderada mas vergonhosamente) contente por criancinhas estarem confinadas com seu pai e não consigo, qistú divórcio não podem ser só coisas más", escreveu esta quinta-feira na sua página de Instagram.

Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira separaram-se o ano passado e têm dois filhos em comum - Mateus, de oito anos, e Benedita, de três.

