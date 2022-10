"Olá, sou a Vera, tenho 37 anos, sou mãe de um filho de oito, e faço psicoterapia", foi desta forma que Vera Kolodzig resolveu dar início a uma desabafo através do qual conta a sua experiência pessoal como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro).

"Uma vez, no meio de uma crise de relação, liguei a uma amiga a chorar baba e ranho, a pedir ajuda. Sentia-me sem forças, o meu coração batia descontroladamente e não conseguia respirar profundamente. Ela disse: 'não te consigo ajudar, mas posso dar-te um contacto'", lembrou a atriz, que neste episódio recebeu o contacto daquela que é "até hoje" a sua psicoterapeuta e com quem já viveu "grandes processos de transformação".

Ainda que há vários anos a lidar com sintomas de ansiedade, Kolodzig nunca teve "tendências depressivas" e explica porquê: "Nunca tive grandes tendências depressivas, talvez porque quando senti sintomas a aproximarem-se pedi logo ajuda".

"Tive ansiedades sim, sem saber inicialmente o que significavam aquelas tonturas, suores, respiração ofegante, dores no peito, etc. Lembro-me de dias durante os meus processos em que me sentia muito bem e achava que não valia a pena ir à sessão de psicoterapia. Acabava por ir porque sabia que teria de pagar à mesma e era surpreendida por grandes revelações. Tenho a minha psicoterapeuta quase como quem tem um médico de família: faço check-ups regulares e ao mínimo sintoma vou ver o que se passa", contou, notando que estes seus "processos ajudaram também a respeitar os dos outros" e alertando para o quanto é essencial "olhar com respeito e compaixão para os desafios dos outros também".

