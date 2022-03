Depois da final do Festival da Canção ter sido transmitida no passado sábado, 12 de março, da qual Vasco Palmeirim fez parte no papel de apresentador, este recorreu ao Instagram para falar sobre os últimos dias.

Junto de algumas fotografias captadas durante o Festival da Canção, cuja vencedora este ano foi a cantora Maro, Vasco Palmeirim escreveu: "Dorme-se pouco. Escreve-se muito. Têm-se muitas ideias. Rimos para caraças. Dançamos como se ninguém estivesse a ver. Cantamos e esquecemo-nos que há muita gente a ver. Mas no final dizemos sempre: 'faríamos tudo de novo'. Para o ano há mais".

De recordar que Maro vai agora representar Portugal na Eurovisão, em Turim, Itália, em maio, com o tema 'Saudade, saudade'.

