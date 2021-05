Vasco Palmeirim é a figura pública que suscita mais empatia nos portugueses, como revela um comunicado enviado às redações.

Uma curiosidade que chega com a edição de 2021 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest, onde o apresentador e locutor destrona pela primeira vez o líder de empatia nas quatro edições anteriores deste estudo, Ricardo Araújo Pereira.

Sabe-se ainda que entre as 62 personalidades sugeridas aos inquiridos, o apresentador do concurso 'Joker' e animador das Manhãs da Comercial obteve um maior índice de empatia e identificação, com uma média de 7.40 numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito).

Nas posições seguintes do top5 ficaram Ricardo Araújo Pereira (7.18), Cristiano Ronaldo (7.14), César Mourão (7.08) e Daniela Ruah (7.04). Entre todas as figuras públicas sugeridas no estudo, 50 personalidades tiveram níveis de empatia superiores a 5.5 e apenas 12 registaram um índice abaixo desse valor.

Os dados trabalhados pela Marktest com base nos valores obtidos nos critérios de notoriedade e grau de empatia permitem ainda identificar personalidades com notoriedade e empatia acima da média, como Cristiano Ronaldo, Vasco Palmeirim ou Ricardo Araújo Pereira, assim como personalidades com notoriedade abaixo da média mas empatia acima da média, como Ana Guiomar, António Raminhos ou Miguel Oliveira, indica ainda o comunicado.

No que diz respeito aos influenciadores digitais, Bernardo Almeida foi quem obteve o maior grau de empatia e identificação, com uma média de 7.57 pontos. No top5 está ainda Diogo Batáguas, Pedro Teixeira da Mota, Vanessa Alfaro e 'Bumba na Fofinha' (Mariana Cabral), todos com pontuações acima de 7 em empatia e identificação.

Ainda sobre os influenciadores digitais, 'A Pipoca Mais Doce' (Ana Garcia Martins) voltou a ser a mais referida de forma espontânea pelos inquiridos, quando questionados acerca de blogs, vlogs, bloggers ou youtubers que conhecem ou de quem já ouviram falar, com 35,5% de respostas. Neste ranking de notoriedade espontânea, as posições seguintes foram ocupadas por 'Bumba na Fofinha' (Mariana Cabral), com 13.0% de menções, e por Wuant (Filipe Morgado Borges), com 11.8%.

Quando confrontados com uma lista de 43 nomes de influenciadores digitais, os inquiridos voltaram a destacar 'A Pipoca Mais Doce', com 65.8% de notoriedade sugerida. Mia Rose ficou em segundo lugar, com 46.4% de notoriedade sugerida, e 'Bumba na Fofinha' ocupa a terceira posição, com 45.6%. O estudo revela ainda que este top3 não sofreu alterações face à edição anterior do estudo.

