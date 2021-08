Este fim de semana foi de festa em casa de Vasco Palmeirim. Bárbara Magalhães, mulher do locutor, soprou as velas por mais uma primavera e a data foi destacada nas redes sociais do rosto da RTP com uma mensagem carinhosa.

"Hoje é dia dela. Da mãe dos meus filhos, da pessoa que aguenta o barco e, acima de tudo, de uma uma mulher do caraças. Completa mais um aniversário e eu sei o que ela queria. Era dormir. Já falei com o Matias. Parabéns, Bárbara", foram as palavras do apresentador que acompanharam uma fotografia da mulher.

Bárbara e Vasco, recorde-se, são pais de dois meninos: Tomás, de cinco anos, e Matias, de um.

Leia Também: Vasco Palmeirim responde a fãs ansiosos com regresso de 'Joker'