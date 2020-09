Vanessa Martins decidiu esta segunda-feira ganhar coragem para falar às suas seguidoras na rede social Instagram sobre um tema delicado, que tem marcado os últimos anos da sua vida: a endometriose, doença que lhe causa problemas de infertilidade.

A digital influencer quis partilhar com as suas fãs, que podem estar a passar pelo mesmo processo que ela, um dos tratamentos que mais a tem ajudado a viver com as dores e sintomas da endometriose.

Trata-se de um tratamento de terapia visceral, que Vanessa começou por fazer para tratar sequelas de uma cirurgia à endometriose mas que agora a ajudam a lidar com os sintomas da doença. Esta terapia reduz a inflamação e alivia a dor, no caso de Vanessa ajuda-a ainda a sentir-se mais tranquila, relaxada e até a dormir melhor.

Este é um dos tratamentos que Vanessa Martins decidiu continuar mesmo depois do divórcio com Marco Costa. A empresária admite que o seu sonho de ser mãe ficará agora adiado por estar solteira, mas este não será motivo suficiente para deixar de lado os tratamentos que podem ajudar a resolver o seu problema de fertilidade.

"Eu estava um bocadinho receosa em falar sobre este tema, porque gora, como é obvio, durante algum tempo, o meu sonho de ser mãe vai ficar adiado, mas sem problema algum. Vou andar sempre à volta disto, do tratamento, da cura e de tentar perceber qual é que será o problema", confessa.

