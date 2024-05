Vanessa Ferreira revelou através das redes sociais, este sábado, 18 de maio, que sofreu um aborto espontâneo há poucos dias.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou um texto, não muito longo, no qual explicou que andava cansada e a sentir vómitos e enjoos, embora tenha tentado ignorar estes sintomas por estar feliz com a novidade da gravidez. "Sem prever o desfecho triste", fez notar, antes de relatar o que aconteceu no dia da perda gestacional.

"No trabalho, senti uma ligeira dor e continuei. Por volta das 23h intensificou (contrações). Decidi ir ao médico. Mas não deu tempo. Pouco depois senti a expulsão. Fui à casa de banho e duas colegas vieram atrás. Deparámo-nos com a realidade dura. Desesperei de angústia e de culpa, enquanto segurava o pequenino ser na mão. Envolvi-o em papel para levar comigo. A seguir comecei a sangrar imenso", acrescentou Vanessa, que terminou o texto a sublinhar que se sente grata por ter tido o apoio das duas colegas de trabalho.

Mais abaixo pode ler o texto completo, bem como as mensagens de conforto deixadas por fãs e amigos.

Vanessa, vale lembrar, é mãe de um menino de dois anos.

