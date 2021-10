Vanessa Bryant foi submetida a um interrogatório como testemunha numa processo judicial contra a condado de Los Angeles por causa da divulgação de fotografias do local do acidente que matou o marido, Kobe, e a filha de ambos, Gianna.

Pela primeira vez, a mulher do falecido ex-jogador da NBA revelou emotivos detalhes sobre como é que soube do trágico acidente.

Um artigo de Ryan Young para o Yahoo Sports partilha o testemunho de Vanessa Bryant, um excerto do seu depoimento sobre o caso.

"A Vanessa estava em casa com as duas filhas mais novas quando um assistente da família bateu à porta por volta das 11h30 [hora local]. Esse assistente disse que o Kobe e a Gianna tinham sofrido um acidente de helicóptero, mas que os primeiros relatos diziam que cinco pessoas tinham sobrevivido", adianta.

No início, relata, Vanessa pensou que Kobe e Gianna estavam vivos e a ajudar outras vítimas. No entanto, tentou ligar para o marido e foi quando começou a ver notificações da morte de Kobe no seu telemóvel.

Vanessa correu para tentar chegar ao local do acidente, de acordo com o relatório. Inicialmente, foi a um aeroporto para ir de helicóptero, mas as autoridades não deixaram voar devido às más condições climáticas. Acabou por se deslocar com Rob Pelinka, vice-presidente de operações do Los Angeles Lakers, para a esquadra da polícia de Malibu.

Quando chegou, diz, "ninguém respondeu" às suas perguntas sobre Kobe e Gianna. Entretanto, foi-lhe confirmado que o marido e a filha estavam entre as vítimas que morreram no acidente.

Neste momento está em andamento com um processo contra o condado de Los Angeles pela angústia causada quando foram divulgadas fotos o local do acidente. O caso continua em desenvolvimento e espera-se que mais pessoas envolvidas também sejam ouvidas.

