Não foi apenas o vestido de diva de Sónia Araújo a prender todas as tenções na 2.ª semifinal do Festival da Canção. O look escolhido por Inês Lopes Gonçalves, que também esteve entre o leque de apresentadores da emissão, deu igualmente nas vistas.

Apesar de clássico, o visual continha uma peça chave que marcava pela diferença. Um top de plumas preto, que combinava com as discretas calças largas da mesma cor.

O que muitos não sabiam é que, afinal, o top era uma saia. O mistério foi desvendado pela própria através das redes sociais.

"É uma saia, mas ninguém precisa de saber", revelou, provando assim que no que toca aos looks o importante é sempre arriscar.

Veja na galeria o visual completo.

Leia Também: Verdadeira diva! O vestido dourado de Sónia Araújo no Festival da Canção