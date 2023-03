Uma diva ao estilo de Hollywood, foi assim, com um deslumbrante vestido dourado, que Sónia Araújo surgiu no palco da 2.ª semifinal do Festival da canção.

A comunicadora apresentou a emissão, que foi para o ar no sábado à noite, 4 de março, ao lado de Jorge Gabriel e Inês Lopes Gonçalves.

O vestido justo e comprido, com um decote acentuado e repleto de brilho, realçou a excelente forma física que Sónia apresenta aos 52 anos.

Inês Lopes Gonçalves apostou no clássico, calças e top preto. O mesmo aconteceu com Jorge Gabriel, que primou pela elegância com o fato escolhido para a ocasião.

