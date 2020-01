Não faltaram momentos intensos na gala dos Grammy 2020, realizada na madrugada desta segunda-feira, mas como é habitual nestes eventos houve também espaço para os momentos mais caricatos.... onde o glamour ficou completamente esquecido.

Nick Jonas é o principal candidato a protagonista do momento menos glamouroso da noite e ao mesmo tempo do mais hilariante. O cantor subiu ao palco com os restantes elementos da banda Jonas Brothers e, enquanto cantava, foi filmado com comida no meio dos dentes.

Nick rapidamente se tornou alvo de piadas nas redes sociais, o que levou a que este brincasse com a situação publicamente. “Pelo menos sabem que eu como verduras!”, pode ler-se na sua conta de Twitter.

