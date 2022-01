Na companhia do marido, rei Felipe VI, a rainha Letizia visitou esta quarta-feira a Fitur (Feira Internacional de Turismo), que decorre em Madrid até dia 23.

Para esta que é a 41.ª edição do evento, a monarca recuperou algumas peças do seu armário e destacou-se por ter arriscado com umas calças de couro, pretas e justas, da marca Uterqüe - uma peça algo incomum entre as mulheres da realeza.

Letizia conjugou as calças com uma gabardine igualmente vistosa, com padrão Vichy, da marca Mirto, uma camisola branca de gola alta e uns sapatos clássicos pretos.

Veja na galeria o look que deixou a rainha na sua faceta mais moderna e sofisticada.

