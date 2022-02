As declarações de Jay Oliver sobre aquilo que descreve como "mulheres vulgares" foi tema de conversa no espaço de comentário sobre o 'Big Brother Famosos' do programa 'Dois às 10'.

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos mostraram-se desagradados com as palavras do cantor Angolano, mas Cinha Jardim revelou compreender em parte o seu ponto de vista.

Referindo-se concretamente às roupas usadas por Jaciara, a comentadora afirmou: "Até comigo, se a Jaciara for com aqueles vestidos que parecem umas minissaia, uns mini-cintos...".

"Se ela for à rua assim é normal que seja assobiada, que lhe digam piropos ", atira, explicando depois que o que queria dizer era afinal que este comportamento é "habitual" e não normal.

Merche Romero, que também estava presente no programa, saiu em defesa da concorrente brasileira. "Acho que as mulher têm de ter hoje em dia a liberdade de vestirem aquilo que quiserem, desde que saibam estar, se saibam comportar. Uma mulher não é menos digna por ter uma minissaia mais curta ou uma saia mais comprida", defende a comentadora.

Reveja aqui as polémicas declarações de Cinha Jardim.

Leia Também: Big Brother: Jay Oliver causa polémica ao falar sobre "mulheres vulgares"