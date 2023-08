A família do humorista António Raminhos está a aproveitar uns dias de férias no litoral alentejano. Nas redes sociais, Catarina Raminhos tem partilhado algumas fotografias e vídeos das filhas.

Nas redes sociais, a autora aparece com as três meninas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

"Pusemo-nos à fresca (e está a saber muito bem!)", escreveu, num conjunto de fotos nas quais todas aparecem de biquíni ou de fato de banho.

Noutra publicação, a escritora dá mostra as filhas a mergulhar para a água e deixa uma questão aos seguidores. "Uma das três vai dar uma grande chapa. Adivinham qual?! Andam a explorar as lagoas, a aproveitar a água morna e a descobrir peixinhos na água e sapinhos nas pedras. A mãe é mais esquisitinha e prefere as piscinas 'tradicionais', menos naturais vá :)", concluiu.

