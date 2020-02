Esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro e a atriz Kate Beckinsale fez questão de assinalá-lo nas redes sociais, onde partilhou uma mensagem encorajadora.

"Entrem em contacto com alguém que conheçam que esteja a lidar com o cancro, seja essa pessoa ou alguém que ela ama. Uma das coisas mais difíceis do cancro são as pessoas que se afastam da doença, do sofrimento associado ou do sofrimento antecipado. Sejam corajosos. Estejam presentes. Amem. E para quem estiver a travar a batalha contra o cancro sozinho, eu estou aqui", escreveu na sua página do Instagram.