Além de ter sido mãe pela primeira vez, Mariana Pacheco 'fecha' este 2024 com o seu primeiro álbum. Conquistas que conseguiu com o grande apoio do companheiro, Syro, como a própria destacou numa mensagem que deixou no Instagram.

"2024 marca o meu 'arrisca e atira-te'. Que é como quem diz… Anda Pacheco!!! A Mariana pequenina queria ser artista e sabia, com uma segurança inabalável, que não havia segundos caminhos. Felizmente a música andou sempre de mãos dadas comigo, ainda que não soubesse para onde queria ir com ela", começou por escrever.

"O risco de desiludir a minha menina cheia de sonhos fez da música um lugar tão sagrado que tinha medo de lhe tocar. Um dia apareceu na minha vida um rapaz que decidiu abanar todos os meus alicerces e empurrar-me de um penhasco. Escrevi o meu primeiro álbum antes de aterrar no chão. Ah, e fui mãe pelo meio", acrescentou.

"Os primeiros temas estão cá fora. Dia 6 sai nova canção! Obrigada 2024, obrigada a quem tem ouvido e a quem me tem recebido neste novo eu e obrigada rapaz, Syro", completou.

