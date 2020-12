Tyrese Gibson revelou que fez as pazes com Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Conforme na altura se tornou público, os dois discutiram em 2017 após o lançamento do filme 'Velocidade Furiosa 8'.

A revelação foi feita durante o programa 'Stir Crazy with Josh Horowitz'.

“Eu e o 'The Rock' fizemos as pazes. Conversamos durante quatro horas há três semanas. Foi óptimo”, afirmou.

Importa notar que nunca se soube o motivo pelo qual os artistas estavam de costas viradas. No entanto, corre o rumor de que o facto de Dwayne ter insistido para que o filme 'Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw' fosse gravado o quanto antes levou ao atraso do lançamento do 9.º filme oficial da saga.

Recentemente foi também noticiado que The Rock fez as pazes com Vin Diesel.

Leia Também: Nem parece ele! A foto de infância de 'The Rock' que o vai surpreender