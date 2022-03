Afinal, é mesmo verdade. Vão entrar novos concorrentes na casa do 'Big Brother Famosos'.

Os rumores foram confirmados pela TVI na tarde de sexta-feira, dia 4 de março.

"Este domingo entram novos concorrentes na casa mais vigiada do país", revela a mais recente publicação feita no Instagram oficial do canal.

Os novos participantes do reality show serão apresentados por Cristina Ferreira na gala do formato, já no próximo dia 6 de março.

