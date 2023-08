Madonna decidiu completar os 65 anos em Portugal, como já lhe havíamos dado conta aqui, isto depois de, também no nosso país, ter celebrado o 23.º aniversário do filho, Rocco Ritchie.

Quem acompanhou de perto os passos da cantora foi o programa 'TVI Extra', que na madrugada desta quinta-feira, dia 17 de agosto, esteve à porta do Palácio do Grilo, local escolhido pela cantora para a sua grande festa, situado em plena cidade de Lisboa.

De acordo com o repórter deste formato, Madonna convidou vários cantores conhecidos para com ela assinalarem a data, sendo que Soraia Ramos, por exemplo, chegou a ser encontrada neste local.

O primeiro jantar de aniversário teve lugar no restaurante 100 Maneiras, do chef Ljubomir Stanisic, ao final da noite de terça-feira. Marvin Gofin, bailarino de Madonna, partilhou no Instagram um vídeo que mostra a cantora a soprar as velas à meia-noite, proferindo depois as seguintes palavras: "Será que vou acordar amanhã, sim ou não? Estou a brincar. É ótimo esta viva".

Também o próprio restaurante partilhou, nas redes sociais, um vídeo que dá conta da presença da conceituada artista no local.

Depois, Madonna seguiu com os amigos e familiares para o Tejo Bar, em Alfama, onde todos estiveram a ouvir música e a conviver.

A segunda festa terá então acontecido no Palácio do Grilo, com o programa 'TVI Extra' a registar, já perto da 1h da madrugada, a chegada de vários convidados ao local.

