Em causa está o facto do pasteleiro ter voltado a lamentar as saudades do cão.

Marco Costa voltou a fazer uso da sua página de Instagram para falar sobre as saudades que sente de Sadik. Ao ver a publicação, a ex-mulher, Vanessa Martins, publicou uma frase enigmática que se pensa ser uma resposta ao pasteleiro. "Porque sempre que as saudades apertarem eu irei colocar uma foto tua! Sadik, o Tortas está à tua espera para te conhecer", disse o pasteleiro. Após o desabafo de Marco Costa, Vanessa Martins publicou aquela que parece ter sido uma resposta ao ex-marido: "Todos somos maus em uma história mal contada". Publicação de Vanessa Martins© Instagram Marco Costa tem vindo a desabafar nas redes sociais sobre as saudades que sente de Sadik, que adotou com Vanessa Martins durante o casamento. Recentemente, o pasteleiro decidiu inclusive adotar um companheiro de quatro patas, a que chamou de Tortas. O pasteleiro e a empresária separaram-se no verão passado e ambos voltaram a encontrar o amor. Vanessa Martins vive um romance com Miguel Ângelo. Já Marco Costa assumiu há poucos dias o namoro com Carolina Pinto. Ainda que a viverem novos capítulos das suas vidas, as trocas de indiretas nas redes sociais parecem ser uma constante. Leia Também: Marco Costa partilha nova foto com a namorada: "O meu colinho preferido"