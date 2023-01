As polémicas recentes em que Margarida Corceiro se tem visto envolvida estão a ganhar algum destaque na imprensa britânica.

Com a transferência de João Félix para o Chelsea, os profissionais de um jornal inglês decidiram investigar o passado da namorada do craque português e nem a confusão em torno de um suposto envolvimento com Pedro Porro ficou de fora.

O Daily Star, um popular tabloide inglês, recordou as acusações de que Margarida e o defesa do Sporting se haviam envolvido, o que, recorde-se, foi imediatamente desmentido pela artista de 21 anos.

A mesma fonte lembra também que a atriz chegou a ser alvo de "ameaças de morte".



