Joana Duarte rumou a sul este fim de semana para desfrutar de uns dias de descanso na companhia da filha, a bebé Mia, que nasceu em fevereiro deste ano.

Através da rede social Instagram, a atriz e influencer digital revelou estar em Vilamoura.

Joana divulgou ainda as imagens que têm marcado esta 'escapadinha', com destaque para aquelas em que surge com a filha ou as em que exibe as suas curvas em biquíni (apenas três meses após ter dado à luz pela primeira vez).

Espreite todas as imagens na galeria.

Leia Também: José Carlos Pereira reage a rumores de reconciliação e declara-se à 'ex'