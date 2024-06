Travis Kelce falou sobre o momento em que conheceu o príncipe William, no dia 21 de junho, num dos espetáculos de Taylor Swift em Londres.

O jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, manifestou-se sobre este encontro no podcast 'New Heights', que divide com o irmão, Jason, e destacou: "O príncipe William foi incrível, muito fixe".

Além de ter estado com William nos bastidores, o namorado de Taylor Swift também conheceu os filhos mais velhos do príncipe - George, de dez anos, e Charlotte, de nove.

"Não sabia se devia fazer-lhes uma vénia, uma reverência, ou ser apenas um americano idiota e apertar-lhes a mão", confessou, realçando que "queriam ser educados" e mostrando-se encantado com as crianças. "Tão adoráveis".

