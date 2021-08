Jorge Gabriel foi uma das muitas figuras públicas que não deixaram passar em branco as conquistas de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Esta quinta-feira, o apresentador fez uma montagem com imagens dos atletas que conquistaram uma medalha olímpica e escreveu: "Adoro as United Colours of Portugal. Parabéns ao Pedro Pichardo, ao Fernando Pimenta, à Patricia Mamona e ao Jorge Fonseca. Viva a diversidade do ser português".

Após a publicação, muitos seguidores recorreram à caixa de comentários para aplaudir os atletas.

De lembrar que o mais recente atleta a conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi Pedro Pichardo. Na mesma rede social, já foram várias as figuras públicas que deram os parabéns ao mesmo, entre elas Rita Ferro Rodrigues, João Baião e Vasco Palmeirim.

