Tony Carreira encontra-se a bordo de um cruzeiro que foi planeado para celebrar os seus 35 anos de carreira com os fãs.

Entre a multidão que se encontra nesta viagem está a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, que não tardou a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com Tony Carreira.

"Pronta para mais uma viagem", disse na legenda da imagem que publicou na rede social no passado domingo, dia 16 de abril, quando iniciou a viagem.

Por sua vez, Tony Carreira também tem publicado na sua página de Instagram várias imagens captadas durante o cruzeiro, onde se mostra com os fãs.

Além disso, realizou na segunda-feira, dia 17 de abril, o primeiro concerto a bordo.

No final do espetáculo, gravou um vídeo que publicou depois nas stories. "Estou aqui no final deste primeiro concerto a bordo num palco um bocadinho instável, mas fantástico. Divertir-me muito e penso que com o público aconteceu a mesma coisa", diz. Veja o vídeo na galeria.

