Toni Braxton completou 56 anos no sábado, dia 7 de outubro, e assinalou a data na sua página de Instagram, deixando em destaque o seu lado mais sensual.

A artista posou com um ousado 'look' de forma estratégica para tapar as partes íntimas.

Após a partilha que surpreendeu os seguidores, foram várias as reações que rapidamente recebeu na caixa de comentários. "Parabéns, linda", disse Kris Jenner. "Melhor foto de aniversário de sempre", pode ler-se entre as várias mensagens.

