Aos 80 anos, Tom Jones já tem a certeza sobre algumas coisas na sua vida e uma delas é que não voltará a amar. As declarações foram feitas pelo próprio no 'The Joe Wicks Podcast'.

"Estou por minha conta agora, mais ou menos. Não, nunca mais irei amar, houve um amor na minha vida que foi a Linda", começou por dizer, referindo-se à mulher, que morreu em 2016, após uma batalha contra o cancro.

"Tenho amigos e coisas assim. Fico feliz por termos vivido juntos, mas gostava que ela estivesse aqui, iríamos envelhecer juntos", notou.

O artista referiu ainda que atualmente é muito "mais calmo" nesta idade e que gosta de demorar o seu tempo a fazer o que precisa.