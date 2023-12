Tom Brady sente-se culpado por, por vezes, a sua fama ofuscar as conquistas dos seus filhos.

O ex-jogador da NFL, de 46 anos, é pai de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, com a sua ex-mulher, Gisele Bündchen, bem como de Jack, de 16 anos, nascido da sua relação com a atriz Bridget Moynahan.

Em conversa com John Legend no programa 'Let’s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald e Jim Gray’, o jogador falou sobre a sua vida familiar. "Se estou num jogo do meu filho - e adoro fazer isso - muitas vezes a atenção volta-se para mim. Não quero ofuscar o seu momento, porque esta é uma parte importante da sua vida e do seu amadurecimento", afirmou.

Tom acrescentou que se concentra só nos filhos quando está com eles para aliviar alguns dos "desafios" que a sua fama traz. "Tentamos ensinar-lhes os valores corretos e assim continuará a ser. Mas, ao mesmo tempo, sinto que para mim, quando saio com os meus filhos, eu realmente quero estar com eles. E deixo claro às pessoas: 'Desculpe, estou aqui a aproveitar o meu tempo com a minha família'", acrescentou.