Foram várias as figuras públicas que marcaram presença no evento de apresentação da nova campanha de Natal do Continente. O mote - conforme revelado em comunicado - é 'Todos Recebemos Mais, Quando Damos Mais'.

Fernanda Serrano, Madalena Abecassis, Idevor Mendonça, Pedro Teixeira e Joana Barrios estiveram entre os presentes.

O evento aconteceu na loja do Largo do Rato, em Lisboa.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Tony Carreira quer casar? "O importante é que ele esteja bem e feliz"