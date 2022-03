Katia Aveiro foi das primeiras da família a assinalar no Instagram o aniversário de Elma, que completa mais um ano de vida esta quinta-feira, 10 de março.

"A mana hoje faz anos… Quem é a Elma? Aí se eu pudesse explicar… o inexplicável. Posso tentar ao de leve, dizer o quanto ela é de amor, o quanto ela tem de saudade, ou quanto ela tem de escudos que ela acha que lhe protegem das pancadas da vida. Tem nela uma fome que se alimenta de nós, ela é charme, é leveza tantas vezes, é de picos e de calmarias, ora senta ora levanta, carrega histórias que só os sapatos que ela caçou podem contar", começou por escrever Katia Aveiro ao falar da irmã.

"Carrega sonhos que nem são dela, são nossos só porque ela sonhou, ela se sente sozinha quando os olhos não alcançam o que lhe alimenta a alma… Toda ela é amor pelos que são do seu sangue, não me diz o quanto me ama mas sei bem o tamanho desse amor, porque ela é assim, a que silencia as respostas que os olhos refletem", acrescentou.

"A que num propósito de Deus nasceu antes dos outros, lá em casa, e abriu tantas memórias e tantas coisas que só a nossa vida, e a vida dela, podem contar. Parabéns, mana, mais uma volta à lua e muitas mais virão… Olha ao redor, vê o que Deus preparou para ti, tem a lua, tem o mar, tem o céu e as estrelas e tem o mais importante de tudo, o amor da tua família. Feliz aniversário. Amo-te", completou.

À publicação, Katia partilhou um vídeo com imagens de ambas:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

