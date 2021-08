Till Lindemann, vocalista dos Rammstein, foi detido na Rússia quando se preparava para uma atuação a solo no festival Maklarin For Homeland.

Na noite de sexta-feira, as autoridades levaram o músico, que se encontrava no seu quarto de hotel, e submeteram-no a interrogatório.

O assunto não tardou em gerar burburinho nas redes sociais, onde começaram a circular imagens de Lindemann no momento em que foi surpreendido pela polícia.

A causa da detenção estará relacionada com a organização do festival, que desrespeita as normas em vigor contra a Covid-19.

