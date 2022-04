Tiago Rufino e Luan Tiofilo, casal de antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos', recorreram esta quarta-feira à rede social Instagram para tornar público um comunicado onde afirmam estarem a ser perseguidos por uma pessoa.

"Por motivos de exaustão e porque cada vez a situação se torna mais grave, prejudicando-nos imenso, quer a nível pessoal, quer profissional, decidimos apresentar queixa formal contra uma pessoa que nos persegue através de vários perfis falsos há anos. Pelo menos há mais de dois anos que isto acontece", informa o casal, que hoje formalizou a queixa contra a pessoa em questão.

"Cria vários perfis falsos para lançar calunias, boatos com informações soltas que envolvem não só a nós como a terceiros que, muitas vezes, nem nos conhecem pessoalmente ou nós a eles", contam, explicando que as mensagens são enviadas a familiares, amigos e até a seguidores de ambos.

"As mensagens são de tudo o que possam imaginar, incluindo linguagem imprópria e imagens pornográficas. Por exemplo, basta que um de nós comece a seguir alguém que essa pessoa passa a ser identificada como nosso amante. Espalha que recorremos a prostituição, que não trabalhamos, que somos sustentados por terceiros", explicam, dando conta de que as mensagens são "quase diárias".

"Recentemente chegou ao ponto de envolver clientes da Casa do Brigadeiro e isso foi a gota de água, porque não podemos permitir que comece a prejudicar também o nosso trabalho", realçam.

Por fim, Luan e Tiago apelam aos seguidores que recebam mensagens que percebam estar relacionadas com este caso para que lhes enviem todas as informações como forma de as anexarem ao processo que decorre agora com a ajuda das autoridades.

