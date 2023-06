Catarina Furtado não podia estar mais orgulhosa ao ver Rita Rocha - uma das jovens que passaram pelo 'The Voice Kids' há dois anos - a subir ao palco naquele que foi o seu "primeiro concerto em nome próprio".

"Que orgulho sinto por esta miúda de 16 anos. Talento inegável com a sua harpa, a sua guitarra e os seus amigos do 'The Voice Kids'", disse a apresentadora do formato da RTP1, tendo mostrado aos seguidores um vídeo do momento em que a jovem artista chamou ao palco os amigos que ficaram do programa.

"Generosidade aos molhos. Sucessos musicais que o público já acompanha de cor e canções da sua autoria que partilha no Instagram. No meio de exames escolares, a Ritinha mostra como é crescer com os pés no chão e os sonhos todos na mão! Que a tua luz brilhe sempre nos nossos corações! Um beijo babado da tua apresentadora. Abraço para todos os meus 'kids' que subiram ao palco", completou.

Veja na galeria o vídeo que Catarina Furtado mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

