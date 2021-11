Salvar animais é tudo que Billie Eilish quer. A cantora, de 19 anos, deixou uma mensagem a propósito do Dia de Ação de Graças, feriado que foi ontem celebrado nos Estados Unidos e cujo um dos pratos principais é o peru.

"Os perus são as criaturas mais gentis do mundo e 46 milhões deles são mortos em todos os feriados no Dia de Ação de Graças", começou por referir a artista nas histórias da sua conta de Instagram.

"Sei que é difícil mudar algumas tradições, mas fiquem a pensar nisto", completou.

Mensagem deixada por Billie Eilish© Instagram - Billie Eilish

Note-se que Billie segue uma dieta vegan desde os 12 anos de idade.

Numa entrevista que deu à revista Vogue no ano passado, a estrela falou sobre o assunto: "Quando sabes e vês, é muito difícil voltar atrás". Na altura, Billie sublinhou ainda que não gosta de dizer a ninguém o que deverá fazer, pelo que tem vários amigos que comem carne.

