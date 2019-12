As últimas horas de 2019 fizeram com que Cristina Ferreira se deixasse dominar por emoção e nostalgia. Sentimentos que partilhou nas redes sociais ao abrir o coração para um balanço sobre o ano que mudou a sua vida.

"Há muitos anos que não peço nada a não ser saúde. Acho mesmo que nunca fui de pedir. A vida mostra me diariamente que posso fazer planos mas ela também tem planos para mim. 2019 foi mais do que imaginei. Visivelmente foi tudo espectacular. E foi, porque tenho uma imensa capacidade de deitar fora o que não interessa. Não sei o que será 2020. Sei apenas que valeu a pena tudo o que fiz até aqui e o carinho que recebi daí. Obrigada por me deixarem fazer parte das vossas vidas. Um ano quentinho para todos", escreveu.

Vale recordar que este foi o ano que marcou a mudança da apresentadora para a SIC, depois de 12 anos nas manhãs da TVI. A 7 de janeiro de 2019 estreou 'O Programa da Cristina', considerado por muitos o primeiro passo na nova era da televisão nacional.

