Joana Pereira decidiu abrir o coração na tarde desta sexta-feira, 5 de agosto, para deixar uma sentida mensagem à irmã, a atriz Rita Pereira.

Partilhando um retrato onde posam as duas, Joana refere: "Porque tenho saudades tuas… porque as melhores viagens de verão são na tua companhia e este ano não as posso fazer… Porque te amo e porque sim!".

Recorde-se que este ano, Joana Pereira sofreu um acidente com a sua lareira de bioetanol que a deixou com queimaduras graves nos braços, peito e mãos. Depois de um mês internada no hospital continua o seu processo de recuperação.

