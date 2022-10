Mãe de quatro filhos, Dália Madruga "não trocava por nada" os seus dias. A figura pública tem a oportunidade de poder acompanhar de perto o crescimento das crianças e sente-se muito feliz.

Na sua página de Instagram tem vindo a partilhar vários momentos do dia-a-dia, sobretudo os que passa em família, e esta sexta-feira decidiu escrever uma pequena reflexão.

"Sexta-feira. É só mais um dia, os meus dias são sempre iguais. Levar três filhos à escola, regressar a casa para brincar com o mais novo. Há dias em que não vou buscar as do meio para almoçar e aproveito para trabalhar num novo projeto, quando dá… quando o bebé me deixa, sem pressa e sem pressões", começou por relatar.

"Tenho a sorte de ter todo o tempo do mundo para os meus filhos. Tenho a sorte de poder ser mãe a tempo inteiro. Mesmo quando estou cansada, respiro fundo e penso na sorte que é vê-los a crescer, de perto, todos os dias! Os meus dias são todos iguais, mas não os trocava por nada", completou.

De recordar que há uma década que Dália Madruga mudou-se para o Alentejo. A ex-apresentadora vive a sua história de amor com Marcos Tenório Bastinhas, com quem tem três filhos em comum, Alice, Clara e o bebé Joaquim. Dália é também mãe de João, fruto de uma relação anterior.

