Rita Ferro Rodrigues viveu momentos felizes junto de um grupo de amigas onde estavam Jessica Athayde, Rita Pereira, Cláudia Vieira, Marta Gil, Joana Cruz, Mariama Barbosa e Gabriel Sobral.

Um jantar que reuniu várias caras conhecidas e que foi destacado no Instagram.

"Este grupo de mulheres. Igual ao vosso grupo de amigas. Temos medos horrendos, ansiedades quase destrutivas, doenças que nos afligem, angústias com filhos, com a guerra, com o planeta e a sua sobrevivência", começou por dizer Rita Ferro Rodrigues.

"Estamos horas a falar das mulheres como nós que já não têm, nunca tiveram, nunca terão, este espaço de desabafo e liberdade. As mulheres que pegam em armas e lutam. As que lutam fugindo da guerra e protegendo crianças e idosos. Tentamos dar o nosso melhor nestas circunstâncias terríveis", destacou ainda.

"E, no entanto, dizemos umas às outras que vamos ser melhores, que estaremos mais atentas, que sabemos o que realmente importa e que estamos juntas. E estamos. Mariama, amamos-te. Todas frágeis, todas fortes, todas juntas. Cada mulher na sua guerra. Juntas um exército. Amo-vos, mulheres", completou.

