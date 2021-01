Luísa Barbosa recorreu ao Instagram para confessar que não vivido dias fáceis. No entanto, não deixar de estar grata, tendo conseguido ficar com a filha, Aura, de dois anos, em casa.

"Tem sido um ano com alguns dos maiores desafios que já vivi mas todos os dias faço questão de agradecer o privilégio que é poder estar em casa com a minha miúda, em segurança. Um abraço apertado para quem não tem os seus por perto e seguros (dentro do possível)", escreveu, esta terça-feira, na rede social.

Mensagem que chega pouco mais de um mês depois de ter revelado que está separada de Francisco Beatriz.

Leia Também: Luísa Barbosa e Francisco Beatriz separados. "Seremos sempre família"