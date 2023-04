Taylor Swift foi 'apanhada' na cidade de Nova Iorque na noite de segunda-feira, cerca de dois dias depois de se ter tornado pública a separação de Joe Alwyn.

A cantora foi vista com o amigo de longa data e músico Jack Antonoff, com quem trabalhou no mais recente álbum, 'Midnights'. Mas não estavam sozinhos, pois estavam ainda na companhia da noiva de Jack Antonoff, Margaret Qualley, e juntos jantaram num restaurante italiano, relata o Page Six.

Esta foi a primeira vez que a artista foi vista em público depois de ter sido noticiado o fim da sua relação com Joe, e as imagens já estão a circular também nas redes sociais.

Leia Também: Acabou! Taylor Swift e Joe Alwyn separam-se após seis anos juntos