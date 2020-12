A família de Taylor Hanson, de 37 anos, e Natalie Hanson, de 36, acaba de aumentar. O casal deu as boas-vindas ao sétimo filho, no dia 7 de dezembro. Notícia que foi agora partilhada no Instagram, pelo artista.

Na legenda de uma fotografia em que aparece com a bebé nos braços, além de partilhar a data de nascimento, o artista revela que a menina chama-se Maybellene Alma Joy.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2002 e tem mais seis crianças em comum, Jordan, de 18 anos, Penelope, de 15, River, de 14, Viggo, de 12, Wilhelmina, de oito, e Claude, de 23 meses.

