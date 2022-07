Portugal está em chamas. São vários os incêndios que continuam a deflagrar de norte a sul do país, cenário que tem sido lamentado por várias figuras públicas.

Depois de Fátima Lopes ter feito um vídeo em direto a comentar a trágica situação, eis que agora foi a vez de Tânia Ribas de Oliveira demonstrar a sua indignação.

"Olhar para este país hoje é olhá-lo com tristeza e desespero.

Quantas pessoas mais precisam de morrer, quantas precisam de perder casas, hortas, terrenos, quanta mais floresta tem de arder, quantas vidas terão mais de se perder? Até quando? O interior está desertificado há anos, a mão humana que provoca incêndios continua a sair impune, nada muda … ano após ano.

As temperaturas altas não justificam tudo, toda a gente sabe. Uma miséria. Viver num paraíso à beira-mar plantado em termos de beleza natural de nada serve quando o vemos arder todos os anos. Parques naturais, reservas da Humanidade, a casa do senhor João, a horta da Dona Augusta, os animais que são o sustento da família Silva. As pessoas que perdem familiares no combate aos fogos.

São exemplos multiplicados por centenas de famílias. Milhares. Bombeiros sem comer e sem dormir - Obrigada a todos! Até quando? ATÉ QUANDO?".

