Fátima Lopes fez hoje um vídeo em direto com os seguidores da sua conta de Instagram onde lamentou a atual situação dramática que se vive com os incêndios que continuam a deflagrar em Portugal.

Emocionada, a apresentadora notou que é preciso apostar na prevenção e na defesa do ambiente.

"Sinto uma profunda tristeza. Acordo muitas vezes de noite com estas imagens na minha cabeça: de um país a arder e isso tem mexido muito comigo e não sou a única pessoa", confessa.

"Há uma coisa que a mim me preocupa e que me dá que pensar: as coisas repetirem-se ano após ano. Todos os anos temos o mesmo cenário", reflete, lamentando que não sejam tomadas medidas em concreto para evitar estes cenários.

A apresentadora aproveitou ainda para deixar uma série de agradecimentos a todos os profissionais envolvidos na luta contra as chamas, nomeadamente, os bombeiros, sapadores florestais, proteção civil e agentes de autoridade.

"A palavra prevenção ainda cai muito em saco roto, não se faz uma verdadeira prevenção, depois quando chega esta altura falamos de como vamos resolver estes fogos todos. O que podemos fazer para que no ano a seguir não se viva o mesmo cenário? Portugal não pode continuar desta maneira", alerta.

Entretanto, e de lágrimas nos olhos, a comunicadora afirma: "A imagem das pessoas a correram agarradas aos bombeiros e a dizerem ‘salvem a minha casa’, eu não consigo viver com isto. Podia ser a minha mãe, a minha avó, não podemos ficar indiferentes".

