Depois de na véspera do aniversário ter dado a conhecer a história da pequena Ana Sofia, de 14 anos, Tânia Ribas de Oliveira voltou a pedir ajuda em nome da menina.

"Hoje será mais um dia dedicado à Ana Sofia! Juntos, já conseguimos mais de 700 euros!!! Obrigada! Mas ainda falta… muito! Vamos a isto?", escreveu num a nova publicação que fez esta quarta-feira, 22 de junho.

De referir que Ana Sofia sofre de uma "doença rara que a impede de andar e falar" e precisa de "ajuda para ter uma maior segurança e qualidade de vida".

"Com o crescimento da Ana Sofia, torna-se cada vez mais difícil para os pais conseguirem transportá-la pelas escadas do prédio até ao 2.º andar, tornando-se mesmo perigoso", explicou a apresentadora. Assim sendo, necessita de uma "plataforma elevatória que a leve em segurança pelas escadas do prédio onde mora".

