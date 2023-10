A apresentadora e o ex-jogador do Benfica surpreenderam tudo e todos ao anunciarem a separação no início do ano passado.

Tamara Gorro e Ezequiel Garay continuam a evitar confirmar a reconciliação, embora os fãs do casal não tenham dúvidas de que os dois estavam novamente juntos. A apresentadora espanhola falou sobre estes rumores durante a presença num evento que decorreu esta semana em Madrid, após muita insistência dos jornalistas. "Nem sei. Não quero colocar rótulos em nada. Não é preciso falar muito para saber para onde vão os tiros", fez notar Tamara, citada pelo Mundo Deportivo. Vale lembrar que a imprensa cor-de-rosa espanhola garante que Tamara e Garay estiveram, há poucas semanas, juntos em Roma, de forma a consumarem a reconciliação. Leia Também: Ezequiel Garay e Tamara Gorro reconciliaram-se? Influenciadora reage