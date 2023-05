Filipa Nascimento fez sucesso na rede social Instagram depois de partilhar com os seguidores o look que usou para jantar no resort onde se encontra de férias, nas Maurícias.

Após mostrar o visual, a atriz foi questionada por uma fã sobre as calças que estava a usar. A internauta quis saber de onde era a peça, acabando surpreendida com uma resposta inesperada.

"Então… Tanto a t-shirt, cortada em casa, como as calças são emprestadas pelo Duarte Gomes. Ele vai ficar orgulhoso por terem feito sucesso", esclareceu Filipa, referindo-se ao marido.



© Reprodução Instagram/ Filipa Nascimento



Filipa e Duarte, recorde-se, encontram-se de férias na companhia da primeira filha de ambos, a bebé Amélia.