Sydney Sweeney foi fotografada num momento de brincadeira com o noivo, Jonathan Davino, no passado fim de semana. A atriz estava a caminho de um jantar no SoHo quando protagonizou uma cena que mais parecia de um filme.

Como pode ver nas imagens da galeria, Sydney e Jonathan começaram a atirar neve um ao outro e o momento ficou fotografado.

O que também se destacou foi o look da atriz, mais precisamente o luxuoso casaco branco. Trata-se de uma peça da Burberry que, de acordo com a People, custa 13.900 dólares (mais de 13 mil euros). Também não passaram despercebidos os óculos Celine, de 580 dólares ou a mala Burberry no valor de 1.990 dólares.

